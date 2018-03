Encore trop tôt pour les changements de pneus

Même s’il ne reste que cinq jours avant la date où il est permis d’installer des pneus d’été sur son véhicule, un garagiste suggère aux automobilistes de faire preuve de patience.

Selon Daniel Gagné, conseiller technique chez Alex Pneus et mécanique à Montréal, de la neige risque encore de tomber d’ici la fin du mois de mars.

«C’est tôt. Il y a tout le temps une tempête fin mars, a-t-il mentionné en entrevue avec TVA Nouvelles. Peut-être attendre... À la limite, si on a vraiment hâte à l’été, on peut mettre nos pneus d’été et par la suite, s’il y a de la neige, [prendre les transports en commun].»

Depuis 2014, les véhicules de promenade doivent être équipés de pneus d’hiver homologué, du 15 décembre au 15 mars.

«La gomme d’un pneu d’été est beaucoup plus rigide, donc l’adhérence est diminuée, explique M. Gagné. La distance de freinage va être plus longue.»

Le garagiste a constaté une hausse du nombre de clients en raison des nombreux nids-de-poule qui ont fait leur apparition dans les dernières semaines.

«C’est un champ de bataille à l’extérieur», lance-t-il.

Il estime qu’environ quatre ou cinq personnes se présentent chaque jour au garage pour des dommages sur leur véhicule causés par ces trous sur la route. C’est plus qu’au cours des dernières années, selon M. Gagné.