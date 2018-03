La justice américaine réclame la prison à vie pour un Canadien

Des procureurs américains réclament la prison à vie pour Abdulrahman El-Bahnasawy, un Ontarien de 20 ans accusé d’avoir comploté en vue de commettre un attentat terroriste à New York, en 2016.

«Il a travaillé avec des membres haut placés de l’État islamique pour mettre au point une attaque terroriste à New York et il a franchi de nombreuses étapes dans le but de commettre ce geste», a écrit un des procureurs dans un rapport, a rapporté Global News.

Selon les procureurs, El-Bahnasawy, originaire du Koweït, a écrit des menaces envers les États-Unis sur le mur de sa cellule de prison, alors qu’il était détenu en attente de son procès.

Sa famille prétend qu’il était aux prises avec des problèmes de santé mentale et de dépendance, et réclamait donc une courte peine pour qu’il puisse être traité au Canada. En raison des menaces qu’il a écrites et de la gravité des gestes qu’il souhaitait commettre, les procureurs ont jugé cette demande irrecevable.

El-Bahnasawy a plaidé coupable en 2016 à sept chefs d’accusation reliés au terrorisme. Il doit recevoir sa sentence le 9 avril prochain.