Macron invite les Indiens à étudier en anglais en France

Emmanuel Macron a multiplié samedi à New Delhi les gestes et les déclarations d'amitié envers l'Inde, avec l'ambition de faire de la France la «porte d'entrée» du géant de l'Asie du Sud en Europe.

Dans l'après-midi, le président français s’est adressé à 300 jeunes Indiens. Il les a invités, selon l’agence Reuters, à poursuivre leurs études en France où la langue n’est pas une barrière puisqu’ils peuvent y étudier en anglais.

Face à un auditoire très sérieux, il a appelé les jeunes à «inventer l'avenir», car «notre environnement actuel n'est pas soutenable». «Please, just do it !» («S'il vous plaît, faites-le»), a-t-il conclu avant de se prêter à une séance d’égoportraits.

Paris souhaite doubler le nombre d’étudiants indiens en France pour le porter à 10 000 d’ici deux ans.

Le voyage d'Emmanuel Macron - qui se terminera lundi à Vanarasi (Bénarès) - est destiné à renforcer des relations, encore timides notamment sur le plan économique, entre les deux nations.

Paris a engrangé samedi quelques nouveaux contrats économiques, dont le plus important s'élève à environ 10 milliards d'euros en faveur du groupe aéronautique Safran et de ses partenaires. La France et l'Inde ont également signé un accord de coopération logistique dans l'océan Indien, région où la présence grandissante de la Chine inquiète New Delhi.

La délégation française s'est félicitée d'une «avancée majeure» du projet d'une centrale nucléaire de six réacteurs de type EPR à Jaitapur, sur la côte sud-ouest de l'Inde. Les deux parties espèrent un lancement de travaux à la fin de l'année.

L'énergie solaire sera à l'honneur dimanche de la deuxième journée de la visite du président français en Inde, à l'occasion d'un sommet destiné à faire mieux profiter de cette ressource abondante et durable les pays les plus pauvres.

En fin de journée, Emmanuel Macron et son épouse Brigitte visiteront le Taj Mahal, lieu incontournable pour les dignitaires étrangers en déplacement en Inde.