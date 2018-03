Maisons, voitures, motos, chansons, le patrimoine de Johnny Hallyday

Propriétés luxueuses, voitures, motos, chansons: le patrimoine du chanteur français Johnny Hallyday, dont les enfants Laura et David demandent le gel, représenterait plusieurs dizaines de millions d'euros.

Côté immobilier, la vedette décédée en décembre à l'âge de 74 ans était propriétaire de deux luxueuses maisons de 500 m2 environ avec piscines à Los Angeles et sur l'île de Saint-Barthélémy, dans les Antilles françaises, où il est enterré. Deux villas estimées chacune entre 10 et 15 millions d'euros (15 et 24 millions de dollars), selon plusieurs médias.

En France, la propriété de Marnes-la-Coquette, près de Paris, une villa cossue entourée d'un parc où Johnny Hallyday est décédé, aurait fait l'objet d'une donation au dernier vivant il y a plusieurs années au profit de son épouse, dans le cadre d'une société civile immobilière gérée depuis 2014, selon le quotidien Le Figaro, par Laeticia Hallyday et sa grand-mère paternelle Elyette Boudou.

AFP Villa de la famille Hallyday à Saint-Barthelemy

AFP Chalet à Gstaad en Suisse

AFP La dernière maison de Johnny Hallyday à Pacific Palisades en Californie

Si le chanteur y résidait à chacun de ses séjours en France, la maison est cependant en vente depuis plusieurs années autour de 15 millions d'euros (24 millions de dollars).

Pendant plusieurs années, Johnny Hallyday a aussi possédé un chalet dans la très sélecte station suisse de Gstaad qui a été vendu en 2015, selon une source proche de la famille Hallyday. Le prix affiché était de 10 millions d'euros (environ 15 millions de dollars).

Côté voitures, Johnny Hallyday se déplaçait en France à bord d'une Bentley Continental d'une valeur de quelque 350 000 euros (552 000 dollars). Cet amoureux des grosses cylindrées possédait d'autres véhicules et motos à Los Angeles.

Le patrimoine musical du chanteur, lui, comprend plus d'un millier de chansons commercialisées essentiellement en France et quelques pays francophones.

Pour la très grande majorité, dont ses plus grands tubes, Johnny Hallyday percevait des droits d'interprète. Pour la centaine de titres qu'il a également écrits, il percevait des droits d'auteur et de compositeur qui rapportent généralement bien plus que les droits d'interprète.

Mais ses droits s'appliquent sur toutes les versions de chaque titre (apparaissant dans différents lives par exemple), ce qui représente entre 3000 et 4000 enregistrements, a précisé à l'AFP l'Adami, la Société de collecte des droits des artistes et musiciens interprètes.

Chaque oeuvre est protégée pour une durée de 70 ans après sa commercialisation, droits qui seront versés aux héritiers désignés. Si son premier tube de 1960 «Souvenir Souvenir» tombera dans le domaine public en 2030, les droits des chansons de son album posthume, s'il sort cette année, courront jusqu'en 2088.

Ces droits d'interprète peuvent générer en moyenne entre 1 et 2 millions d'euros (1,6 et 3 millions de dollars) par an, selon un ancien collaborateur cité dans le quotidien Le Parisien.