Trois jeunes frères secourus au large de la Libye

Un adolescent de 14 ans, atteint de leucémie, et ses deux frères aînés qui voulaient qu'il soit soigné en Europe ont été secourus samedi alors qu'ils dérivaient sur un canot de fortune au large de la Libye, annonce l'organisation Proactiva Open Arms.

«Trois frères avec beaucoup d'amour et 200 litres de carburant se sont lancés en mer pour donner une chance au plus jeune d'entre eux, âgé de 14 ans et qui souffre d'une leucémie, de rejoindre un hôpital européen», indique sur twitter l'organisation humanitaire espagnole qui a procédé au sauvetage à 35 milles nautiques (60 km) des côtes libyennes.

L'opération s'est déroulée samedi vers 1h GMT alors que les trois frères, d'origine libyenne, dérivaient depuis près de sept heures à bord d'un petit canot pneumatique», a raconté à l'AFP une porte-parole de ProActiva.

Mohamed, 31 ans, Ahmed, 23 ans et Allah, 14 ans, «étaient partis vendredi soir de Garabulli, à 50 km à l'est de Tripoli, et il semble que le moteur de leur canot soit tombé en panne», a-t-elle ajouté.

Rescate en plena noche de 3 personas a la deriva en alta mar: Allah de 14 años enfermo de leucemia y sus 2 hermanos.

Qué maldito infierno se debe vivir en Libia para que la única esperanza de un niño enfermo huir por mar

Y Europa sigue alimentando ese infierno ¿Reaccionamos? pic.twitter.com/1d6VtEVjo9 — PROACTIVA OPEN ARMS (@openarms_fund) 10 mars 2018

Elle a précisé que le jeune garçon malade tenait dans sa main des médicaments qu'il doit prendre par injection intraveineuse.

«Les gardes-côtes italiens nous ont demandé s'il devait être évacué rapidement mais nous leur avons dit qu'il avait été pris en charge à bord par nos médecins et qu'il n'y avait pas d'urgence», a-t-elle poursuivi.

Elle a précisé que le navire de ProActiva était resté sur la zone de sauvetage en attendant que les gardes-côtes lui indiquent dans quel port italien il pourra débarquer afin de procéder au transfert de l'adolescent vers un hôpital.

Selon le ministère de l'Intérieur, l'Italie a vu débarquer 5.457 migrants depuis le 1er janvier, soit 65% de moins que l'an dernier à la même période, à la suite de la forte baisse enregistrée depuis l'été 2017 et des accords conclus par Rome en Libye, controversés en raison des conditions cauchemardesques des migrants dans le pays.