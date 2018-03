Un traumatisé crânien de 29 ans obligé de vivre en CHSLD

Un homme de 29 ans de Montérégie doit vivre en CHSLD, entouré de personnes âgées, parce que c'est le seul endroit qui veut l'accueillir malgré son lourd handicap.

Mais sa mère refuse qu'il passe le reste de sa vie dans cet établissement.

Benjamin Monière vit dans un centre de soins de longue durée de Saint-Constant depuis qu'il a 21 ans.

En 2007, il a été frappé par une voiture alors qu'il descendait d'un autobus. Il a subi un traumatisme crânien sévère et a passé plus de six dans le coma.

Quand on lui demande ce qu’il trouve le plus dur de sa condition, il répond : «Je me réveille tous les matins avec un corps à moitié là».

Comble de malheur, sa soeur Angélique a elle aussi été frappée par une voiture alors qu'elle quittait un autobus scolaire en 2000.

Sa mère craint qu'elle se retrouve elle aussi un jour en centre d'hébergement à cause de son traumatisme crânien.

Projet de résidence

Depuis quatre ans, avec de nombreux bénévoles, Sylvie Boyer se débat pour faire construire une résidence de 32 logements pour les jeunes de la Montérégie-Ouest.

Les gens avec une déficience physique âgés de 18 à 55 auraient accès aux lieux, qu’ils aient subi ou non un traumatisme crânien, selon Madame Boyer.

L’organisme Vents d'espoir du Saint-Laurent a même en main une résolution du conseil municipal de Saint-Rémi qui lui cède un terrain, tout à fait gratuitement.

La construction de la résidence coûterait 10 millions de dollars, un projet financé par des donateurs.

Après coup, le ministère de la Santé devrait y investir un montant annuel pour les soins et les salaires d'une cinquantaine de préposés et d'éducateurs.

«On parle de 2,3 millions$ environ annuellement. Ça revient à un coût moyen de 66 000 dollars par personne. Ici en CHSLD, on parle de 105 000 dollars par année», illustre Madame Boyer.

La mère de famille a fait parvenir de nombreuses lettres aux ministres Gaétan Barrette et Lucie Charlebois, mais les réponses tardent.

«C'est sûr qu'il y a toujours un enjeu budgétaire, je ne vous cacherai pas ça. Mais au-delà de l'enjeu budgétaire, il y a des besoins et il faut voir comment on peut faire pour bien répondre à ces demandes-là», a répondu Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Santé publique en point de presse.