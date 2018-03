À 71 ans, le doyen des Hells occupe encore la police

À 71 ans et après une vie marquée de longs séjours derrière les barreaux, le doyen des Hells Angels au Québec se retrouve de nouveau dans la mire des policiers. Portrait de Michel «Sky» Langlois.

«Il dit qu’il vient se détendre en campagne, s’occuper de sa terre et de sa cabane à sucre. M. Langlois vient ici comme en préretraite», écrivait un sergent de la Sûreté du Québec qui avait questionné Michel Langlois, à Saint-André-Avellin, le 30 janvier 2007.

Le motard - surnommé «Sky» parce qu’il est pilote d’avion - revenait dans son patelin en Outaouais après avoir acheté la terre familiale de 53 acres où il entaille 2000 érables pour «vendre son sirop», résumait le policier dans son rapport sur cette interception de routine, auquel «Le Journal de Montréal» a eu accès.

Membre fondateur du 1er chapitre des Hells Angels au pays en 1977, Langlois était «très poli», ayant accepté de se faire prendre en photo par le policier. «Sky» lui a même souri.

Purge de Lennoxville

Le 3 juillet 1985, Michel Langlois avait aussi un petit sourire en coin en arrivant au palais de justice de Joliette, malgré les chaînes et menottes qu’on lui avait attachées aux poignets et aux chevilles.

Il avait été arrêté la veille, à Montréal, le jour de son 39e anniversaire, relativement à la fameuse tuerie de Lennoxville. Le 24 mars précédent, cinq Hells du défunt chapitre North s’étaient fait tirer dans le bunker du gang, à Lennoxville. Les corps furent mis dans des sacs de couchage lestés de ciment et jetés dans le fleuve.

Langlois, l’un des 39 accusés dans cette affaire, a finalement été libéré en attendant son procès. Il en a profité pour orchestrer deux coups d’éclat.

Au Salon de la moto

Le 22 février 1986, les policiers débarquaient en masse au Palais des congrès de Montréal où se tenait depuis quelques jours le Salon de la moto.

Les Hells Angels s’étaient affichés sans gêne avec leurs «patchs» lors de cet événement public. Langlois y avait loué des espaces couvrant sept kiosques d’exposition.

Ils avaient déployé une banderole blanche sur laquelle on pouvait lire en grosses lettres rouges : Hells Angels, The Big Red Machine. Personne n’avait osé contester leur présence, rapportait alors notre collègue du «Journal», Michel Auger.

Langlois n’avait d’ailleurs pas apprécié que les médias le décrivent comme le «président national» des Hells.

«C’est des faussetés lancées par un maudit menteur», avait-il déclaré au «Journal», en visant Yves «Apache» Trudeau, ce tueur des Hells devenu délateur après le massacre à Lennoxville.

«Apache» a dit à la SQ que Langlois avait pris la relève de Yves «Boss» Buteau à la tête du gang quand ce dernier avait été assassiné en 1983 par un proche des Outlaws, une bande rivale que les Hells ont ensuite chassée du Québec.

D’après un rapport de la SQ, «Sky» était le chef canadien des Hells et le motard «le plus populaire».

Mais le 22 février 1986, quand les policiers sont arrivés au Palais des congrès pour le ramener en détention, Langlois avait déjà filé en douce, pris un avion et quitté le pays.

Ce n’est qu’après deux ans de cavale à l’étranger, le 13 avril 1988, qu’il s’est livré à la police. Le lendemain, il s’avouait coupable de complicité dans la purge interne de 1985, écopant de deux ans de prison.

Pour la guerre

Le 15 juillet 1994, Langlois et tous ses «frères» québécois étaient convoqués d’urgence pour une «messe», après des attentats des Rock Machine et de leurs alliés qui refusaient de se laisser déloger du marché des stupéfiants par les Hells.

Lors de cette réunion, selon le délateur Sylvain Boulanger, deux des motards les plus ouvertement favorables au déclenchement d’une guerre étaient le nouveau leader des Hells, Maurice «Mom» Boucher, et «Sky» Langlois.

Au beau milieu de cette guerre qui a fait plus de 160 morts, Langlois et d’autres Hells ont quitté le chapitre de Montréal pour aller fonder la nouvelle section South, sur la Rive-Sud, le 1er mars 1997. Et un an et demi plus tard, il était de retour derrière les barreaux.

Le 14 janvier 1998, un de ses complices s’était présenté au poste frontalier de Lacolle avec 178 kilos de poudre blanche camouflée dans les murs de sa roulotte. Les policiers l’attendaient, puisqu’une taupe qui avait infiltré le réseau pour leur compte avait piégé Langlois et savait que le prétendu touriste était allé chercher la drogue au Mexique.

«Sky» a vite reconnu sa culpabilité, écopant de cinq ans de pénitencier et de 22 000 $ d’amendes.

Cachette de «cash»

Entre 2007 et 2009, malgré sa «préretraite», Langlois a continué de représenter les Hells du Québec à l’étranger en assistant à des rassemblements de motards au Portugal, en Afrique du Sud et en République dominicaine.

Mais le 15 avril 2009, «Sky» a été appréhendé dans l’opération SharQc. Il traînait son carnet de contacts dans une poche de son pantalon : 47 pages de notes manuscrites contenant des noms et numéros de Hells québécois, ainsi que des adresses de motards dans l’Ouest canadien et au Texas.

La police a aussi trouvé 33 500 $ dissimulés à l’intérieur d’une cache aménagée dans un meuble de sa salle de bain.

«La façon d’entreposer une telle somme n’est pas compatible avec quelqu’un qui se décrit aujourd’hui comme acériculteur», a dit le juge James Brunton en refusant de le remettre en liberté provisoire, le 26 novembre 2010.

Langlois s’est finalement reconnu coupable de complot de meurtres. Il est sorti de prison en septembre 2015.

Autres perquisitions

En décembre dernier, les Hells ont fêté leurs 40 ans et rendu hommage à leur doyen. Sur le site web du chapitre South, les Hells vendent maintenant du sirop d’érable parmi leurs articles promotionnels, à 12 $ la bouteille. C’est possiblement le sirop de son fondateur, croit la police.

Mais ce n’est pas pour se sucrer le bec qu’elle a mené une perquisition à l’érablière de Langlois et à sa résidence, le 23 février dernier.

L’Escouade nationale de répression contre le crime organisé a fouillé les deux endroits parce que «Sky» compte parmi d’influents motards soupçonnés dans le projet d’enquête Objection qui vise un important réseau de trafiquants de drogue.

Le Hells Angel le plus âgé de la province n’est accusé de rien à ce jour. On ignore s’il a souri aux policiers en les accueillant.

- Avec la collaboration du Bureau d’enquête