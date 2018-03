La Ville de Québec a confiance qu’Ottawa réglera la facture du G7

La Ville de Québec est confiante du fait que la sécurité du Sommet du G7 ne lui coûtera rien. Ottawa devrait logiquement assumer l’intégralité de la facture, soutient l’administration municipale.

Au cours des dernières années, deux événements internationaux majeurs ont eu lieu à Québec, soit le Sommet des Amériques (2001) et le Sommet de la Francophonie (2008). Chaque fois, la facture pour la sécurité a été refilée au gouvernement du Canada ou à celui du Québec.

En 2001, les services de police municipaux de Québec et de Sainte-Foy (c’était avant les fusions) agissaient en soutien à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et à la Sûreté du Québec (SQ). «Une facture de 2,8 millions $ a été envoyée par les municipalités à Ottawa qui a remboursé 2,7 millions $», a indiqué David O’Brien, porte-parole de la Ville. La facture était composée de l’ensemble des coûts inhérents au déploiement des policiers municipaux. Elle comprenait également le remboursement des équipements (trottoirs, lampadaires, feux de circulation, etc.) brisés lors des manifestations parfois violentes de l’époque.

Pour le Sommet de la Francophonie de 2008, le gouvernement du Québec recevait 55 chefs d’État et de gouvernement. Là encore, la police de Québec agissait en appui à d’autres corps policiers. Pour la Ville, le coût de la sécurité avait été de près de 1,3 million $, remboursé à 99,9 % par le gouvernement du Québec. Aux antipodes des manifestations de 2001, aucun incident majeur n’avait été enregistré en 2008.

«Toujours bon de le rappeler»

Depuis des semaines, le maire Régis Labeaume répète qu’il travaille fort pour s’assurer de ne pas devoir régler une partie de la facture en lien avec la sécurité du G7. Faut-il comprendre que ce n’est pas acquis? «On n’a pas d’inquiétudes particulières là-dessus, mais c’est toujours bon de le rappeler», a répondu son attaché de presse, Paul-Christian Nolin.

Le Sommet du G7, qui regroupe les sept principaux dirigeants de la planète, aura lieu à La Malbaie, les 8 et 9 juin. Mais l’essentiel des journalistes accrédités sera regroupé au Centre des congrès de Québec. Les manifestants sont surtout attendus dans la Capitale-Nationale.

Jusqu’à 500 millions $?

Dans le dernier budget du Canada, quelque 600 millions $ sont consacrés à l’organisation du G7.

Le mois dernier, TVA révélait que la seule sécurité de l’événement pourrait atteindre 500 millions $.

Le Groupe intégré de la sécurité (GRC, SQ, Forces armées, police de Québec et police de Saguenay) n’a pas voulu préciser, hier, les coûts de sécurité du G7 ni le nombre de policiers et de militaires qui seront déployés dans Charlevoix et à Québec à cette occasion.

Budget global pour la sécurité

Sommet des Amériques de Québec (2001) : 75 millions $

Sommet de la Francophonie de Québec (2008) : 30 millions $

G8 et G20 à Toronto et à Huntsville (2010) : 930 millions $