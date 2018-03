Grogner ou crier améliore les performances sportives

Pousser un grognement ou un cri serait une bonne façon d'améliorer ses performances sportives, montre une étude réalisée à l'Université de Manoa, à Hawaï.

Les joueurs et joueuses de tennis, notamment, sont reconnus pour les sons qu'ils laissent échapper au moment de frapper la balle. Des études précédentes avaient même permis de déterminer que pousser un cri au moment de frapper la balle permettait de la renvoyer plus fort vers son adversaire.

Les grognements offrent toutefois d'autres avantages aux joueurs de tennis. En masquant le son émis au moment où la balle frappe la raquette, un cri peut déstabiliser l'adversaire et laisser croire que la balle arrive plus rapidement qu'en réalité, avaient déjà déterminé les chercheurs dans une précédente étude.

Dans une nouvelle recherche dévoilée en février, les auteurs ont cherché à analyser les avantages de pousser des cris en pratiquant une activité sportive dans un autre domaine, celui des arts martiaux mixtes. Pour y parvenir, ils ont recruté 20 adeptes d'arts martiaux et leur ont demandé de donner un coup de pied dans un sac d'entraînement équipé d'un accéléromètre, d'abord en silence, puis en criant.

En moyenne, les participants ont généré une force de frappe de 24,2 g lorsqu'ils ont donné un coup de pied en grognant, contre 22 g lorsqu'ils se sont exécutés en silence. Il s'agit d'une hausse de 9 %.

En parallèle, les chercheurs ont enregistré les mouvements pour les présenter à 22 étudiants. Ceux-ci devaient, rapidement, déterminer si les athlètes allaient frapper le sac avec un coup de pied bas ou haut. Or, les étudiants se sont avérés plus lents et plus enclins à commettre des erreurs en évaluant la direction des coups de pied lorsqu'ils étaient donnés en poussant un cri.

«Cette étude laisse croire que les grognements génèrent un avantage à la fois en permettant de frapper plus fort, mais aussi en distrayant un adversaire», ont résumé les auteurs de l'étude.