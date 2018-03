Hydro-Québec prête main-forte aux Américains

Pas moins de 288 employés d’Hydro-Québec travaillent toujours sur le sol américain pour aider à rétablir le courant dans des centaines de foyers après le passage de deux tempêtes en une semaine sur la côte est au début du mois de mars.

«On remet sur pied des réseaux de distribution dans des zones plus rurales ou forestières dans les États de New York et du Massachusetts principalement, a expliqué Francis Labbé, porte-parole d’Hydro-Québec. Les forts vents ont cassé des poteaux et fait tomber des fils.»

Plusieurs habitants de la région ont démontré leur reconnaissance envers les travailleurs québécois.

«Quand les Américains voient arriver les camions d’Hydro-Québec, ils sont très très heureux, a dit Francis Labbé. En général, l’électricité revient quelques heures plus tard. Plusieurs ont pris le temps de nous écrire pour nous dire combien ils appréciaient notre travail.»

Une jeune fille est même allée remettre un dessin à deux monteurs de ligne, Éric Groulx et Stéphane Sarrasin, originaires de Notre-Dame-de-la-Salette.

Une première tempête, le 1er mars, avait laissé un million d'Américains dans le noir. Des milliers de résidents ont également été privés de courant après le passage de la seconde, le 7 mars.

Les employés d’Hydro-Québec ont commencé leur travail le 2 mars, mais leur retour n’est pas prévu avant encore quelques jours. Ils sont payés par les compagnies américaines qui ont fait appel à leurs services.