«La Voix»: La soirée de la dernière chance

C’est déjà la dernière ronde des auditions à l’aveugle de «La Voix», ce dimanche à TVA, alors que les coachs vont compléter leurs équipes de douze candidats.

La réputation de la version québécoise de «The Voice» dépasse les frontières, puisqu’un chanteur français de heavy métal, inspiré par le parcours de Louis-Paul Gauvreau, l’an dernier, va faire le voyage uniquement pour tenter sa chance à l’émission. «C’est intéressant de voir que, via Youtube, Louis-Paul inspire même des chanteurs français à venir se tailler une place ici», a indiqué Stéphane Laporte, producteur associé.

On va également voir la plus jeune candidate de la saison, qui va tenter de convaincre les coachs qu’elle a sa place dans l’aventure. Tandis qu’un artiste montera sur scène pour la première fois de sa vie pour son audition à l’aveugle, un second duo se présentera sur le plateau de l’émission, cette saison.

«Un des candidats va recevoir un très sympathique message d’encouragement de la part du chanteur français Ben l’oncle soul, a dévoilé le producteur associé. Il est d’ailleurs un des artistes francophones les plus chantés à «La Voix».»

Avant même la fin des auditions à l’aveugle, les coachs vont trinquer au champagne, et on vous laisse deviner quel est le coach qui prend cette décision. «Au cours d’une prestation survoltée, une artiste fera perdre la tête non seulement au public, mais aussi aux coachs, a indiqué Stéphane Laporte. On aura aussi droit à un duo improvisé entre un coach et un des candidats qui a interprété l’une de ses chansons. Un beau moment.»

À la fin de la soirée, chaque coach aura donc douze candidats dans son équipe. Dès la semaine prochaine, on formera six duos qui s’affronteront durant la période des duels.