Les centenaires sont en forte progression au Québec

Signe que la population du Québec est vieillissante, les centenaires représentent maintenant le groupe d'âge qui connait la plus forte croissance.

Vingt personnes qui ont atteint l'âge vénérable de 100 ans ont raconté leur histoire, dimanche, entourées de leur famille dans une résidence de l'ouest de l'île de Montréal.

Si plusieurs rêvent de vivre pendant un siècle, Mauriciu Friedman a expliqué à TVA Nouvelles que sa vie est maintenant remplie de deuils.

«Maintenant, tous mes amis... Je suis le dernier», dit-il avec émotion.

Au Québec, on comptait 1800 centenaires en 2017. En 2026, on prévoit qu'ils seront 5000. Et en 2061, plus de 34000!

Parmi les fêtés, on retrouvait aussi Emily Christine Clyke, qui va souffler sa 105e bougie en juin prochain.

C’est l'une des survivantes de l'explosion qui a soufflé Halifax le 6 décembre 1917, et c'est sa soeur, Viola Desmond, qui se retrouvera en novembre prochain sur les nouveaux billets de 10 dollars.