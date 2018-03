Ontario : 650 000 $ dollars pour le logo des boutiques de cannabis

La marque de commerce développée pour l’organisme chargé de la vente de cannabis en Ontario coûtera près de 650 000 $.

La Régie des alcools de l’Ontario (LCBO) a dévoilé ces derniers jours le nom retenu et le logo de ses futurs magasins de cannabis, Ontario Cannabis Store (OCS). L’organisme gouvernemental versera plus d’un demi-million $ à l’agence de publicité chargée de développer cette image de marque et de mener la campagne de marketing autour de l’OCS, selon la chaîne Global.

«Nous sommes certains que ce nom et ce logo vont permettre aux Ontariens de facilement identifier les OCS comme étant les seuls points de vente légaux du cannabis», a déclaré la Régie par communiqué.

Le logo, qui consiste en l’acronyme OCS inscrit dans un cercle, en noir et blanc, a suscité des réactions moqueuses de la part de plusieurs internautes qui considéraient que «l’œuvre» ne valait pas le prix payé à l’agence publicitaire.

D’autres personnes ont cependant estimé que le logo se devait d’être sobre, afin de ne pas faire la promotion du cannabis, mais bien des points de vente légaux.

La LCBO a également annoncé que la plateforme de commerce en ligne Shopify assurera le fonctionnement de la boutique en ligne des OCS.