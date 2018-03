Pétition en ligne pour la consigne sur les bouteilles de vin

Une pétition réclamant de la part du gouvernement du Québec une consigne sur les bouteilles de vin et de spiritueux a été lancée en ligne, dimanche.

La pétition a été lancée à la fin de 2017 par la Confédération des syndicats nationaux (CSN), le Syndicat des Métallos (FTQ) et le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP-Québec/FTQ). Selon les organisateurs, près de 10 000 signatures ont déjà été obtenues dans une version papier, principalement à l’entrée de plusieurs succursales de la Société des alcools du Québec (SAQ).

«Ce qu’on propose, c’est que la SAQ organise la collecte des bouteilles à travers réseau grâce à une consigne, a indiqué par communiqué Dominic Lemieux, du Syndicat des Métallos de la FTQ. Les citoyens auraient droit à un crédit sur leur carte de fidélité de la SAQ.»

Selon les syndicats, seulement 14 % du verre mis dans les bacs et sacs de recyclage est véritablement recyclé et le Québec serait une des dernières provinces canadiennes à ne pas avoir de consigne sur les bouteilles de vin et de spiritueux.

La pétition, qui se trouve sur le site internet de l’Assemblée nationale, sera en ligne jusqu’au 9 juin 2018.