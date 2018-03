Tiger Woods confirme son retour en forme et termine au deuxième rang

L'Anglais Paul Casey a remporté dimanche à Palm Harbor le Valspar Championship, devant Tiger Woods, auteur de son meilleur résultat depuis plus de quatre ans.

Casey, qui avait débuté la journée en 12e position, a rendu une dernière carte de 65, soit six coups sous la normale, pour un total de 274.

L'Anglais, 17e mondial, s'est offert son deuxième titre PGA, neuf ans après le premier.

Mais sa victoire a été reléguée au second plan. Tiger Woods a terminé à la 2e place ex aequo avec son compatriote Patrick Reed, à un coup (275) de Casey, et aurait pu arracher une prolongation en rentrant un roulé de plus de 20 m au dernier trou.

Mais, à quatre semaines du Masters d'Augusta (5-8 avril), le «Tigre» a montré à 42 ans, après trois saisons calamiteuses et quatre opérations du dos, qu'il fallait toujours compter sur lui.

Cette 2e place est son meilleur résultat depuis août 2013, sa 2e place dans The Barclays.

«Je m'améliore un petit peu de compétition en compétition, c'est très positif, même si je n'ai pas joué aussi bien que je l'espérais ce dimanche», a expliqué l'ancien N.1 mondial.