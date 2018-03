Trudeau et Couillard rencontreront des travailleurs de l'aluminium

Le premier ministre fédéral Justin Trudeau et celui du Québec, Philippe Couillard, rencontreront des travailleurs de l'industrie de l'aluminium, lundi, à Saguenay.

Ils rencontreront d'abord des dirigeants de l'industrie de l'aluminium au Centre des technologies de l’aluminium du Centre national de recherche du Canada en avant-midi.

Puis, en après-midi, MM. Trudeau et Couillard rencontreront les travailleurs du Centre technologique AP60 de Rio Tinto. M. Trudeau ira aussi à la rencontre des travailleurs de l’usine Alma de Rio Tinto.

Cette visite au Saguenay-Lac-Saint-Jean survient après une semaine tumultueuse pour l'industrie de l'acier et de l'aluminium. Le président américain Donald Trump avait laissé peser la menace d'imposer des tarifs douaniers de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium, avant de finalement décider d'exclure le Canada et le Mexique de cette mesure protectionniste jeudi dernier.

M. Trump a toutefois indiqué que cette exemption est conditionnelle à la signature d'un nouvel Accord de libre-échange nord-américain (ALENA).

Le Canada est le principal fournisseur d'acier et d'aluminium des États-Unis. Les neuf alumineries québécoises fournissent environ 90% de la production canadienne.