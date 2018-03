Une quantité minime d’isotopes radioactifs ont atteint le Canada

Des isotopes radioactifs provenant de la centrale nucléaire de Fukushima, au Japon, ont atteint la Colombie-Britannique dans les années suivant la destruction de la centrale, mais en quantité insuffisante pour présenter un risque, montre une étude britanno-colombienne.

À LIRE ÉGALEMENT:

-Le Japon se souvient sept ans après le tsunami et la catastrophe nucléaire

En 2011, la centrale nucléaire avait été détruite par un tremblement de terre suivi d’un tsunami. Des sous-produits radioactifs s’étaient alors retrouvés dans le Pacifique, ce qui avait fait craindre à une contamination à large échelle.

Afin d’analyser ces risques, une équipe de chercheurs de l’Université Simon Fraser ont prélevé des échantillons de sols et des saumons. Ceux-ci cherchaient à déterminer si les échantillons avaient été contaminés par du Césium 134 et du Césium 137, deux isotopes produits lors de la réaction de fission nucléaire dans la centrale, mais qui n’existent pas à l’état naturel dans la nature.

Des traces des deux isotopes ont été détectées dans la majorité des échantillons de sol. Du côté des saumons, aucune trace de Césium 134 n’a été trouvée, mais le tiers des échantillons prélevés en 2013 et pratiquement tous ceux amassés en 2014 étaient contaminés au Césium 137.

«Les niveaux détectés dans les échantillons de saumons et de sol demeuraient sous les normes canadiennes et présentaient un risque minimal pour les saumons et les humains de la Colombie-Britannique», a toutefois précisé le responsable de l’étude, le chimiste Krzysztof Starosta, dans un résumé publié sur le site de l’Université Simon Fraser.

Selon M. Starosta, l’accident de Fukushima n’a donc pas eu de répercussions significatives sur la côte ouest du Canada.

Le chercheur a aussi noté qu’une partie importante du Césium 137 détecté dans les échantillons provenait non pas de la centrale de Fukushima, mais bien d’essais de bombes atomiques réalisés dans les années 1960 et de la centrale de Tchernobyl, qui a explosé en 1986 en Ukraine.