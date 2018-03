Abandonnée dans sa lutte contre l'arnaque

Victime d’une fraude sentimentale par internet, une Québécoise se démène depuis plus de deux ans, sans succès, pour convaincre la police de transférer son dossier aux autorités de la Côte-d’Ivoire qui sont prêtes à enquêter sur l’homme qu’elle a identifié.

Ginette Raymond est tombée, comme bien d’autres, sous le charme d’un beau-parleur à qui elle a envoyé en tout 6000$. Son histoire a ceci de particulier qu’à force de travail, la Montréalaise est parvenue à identifier son arnaqueur. Mais les embûches qu’elle a rencontrées pour que son dossier soit transféré à la police ivoirienne rappellent les aventures d’Astérix dans la maison qui rend fou.

C’est en octobre 2015 qu’elle est contactée par un certain Marcello Lombardini, qui se décrit comme un homme d’affaires établi en France. «J’ai ignoré son premier message, mais il m’a recontacté deux semaines plus tard», précise celle qui n’avait jamais eu d’ordinateur avant de prendre sa retraite quatre ans plus tôt.

Une certaine confiance s’installe et les deux en viennent par échanger durant plus de trois heures par jour par messagerie Facebook. Mais un mois plus tard, elle décide de rompre. «Cette relation insensée n’était pas du tout mon genre. J’ai toujours eu des doutes. Je ne croyais rien de ce qu’il me racontait, mais ça comblait ma grande solitude. Et suite à mon courriel de rupture, il m’a fait la réponse que toutes les femmes espèrent recevoir. J’ai commencé à y croire et à me dire pourquoi je ne pourrais pas être heureuse», ajoute la dame qui a alors repris la relation.

Fin novembre, Marcello Lombardini, qui avait déjà reçu 4000$ d’elle, lui écrit avoir besoin de 2000$ supplémentaires pour aller au Mali, montant qu’elle lui verse. «Son notaire m’a répondu qu’il avait eu un accident d’auto, qu’il avait utilisé l’argent pour ses frais médicaux et qu’il en aurait besoin de plus. Là j’ai tout compris», explique celle qui a alors cessé de lui verser de l’argent.

«J’ai voulu mourir, reconnaît Ginette Raymond. La colère m’a tenu en vie et j’ai voulu me battre farouchement pour mes droits.»

Parcours abracadabrant

La première chose que Mme Raymond fait, c’est de contacter le Centre antifraude du Canada (CAFC) le 1er décembre 2015. «Je pensais que je faisais une plainte à la GRC, mais j’ai ensuite compris que mes données n’étaient collectées que pour la prévention et les statistiques.»

Elle contacte ensuite le poste de la SPVM de son quartier, Lachine, le 6 décembre. La policière qui répond refuse de prendre la plainte affirme Mme Raymond. «Elle disait qu’on ne m’avait pas obligé d’envoyer de l’argent et qu’elle n’aurait jamais fait cela.»

Ginette Raymond ne reste pas les bras croisés. À force de recoupements, en janvier 2016, elle finit par identifier son arnaqueur. Il a 23 ans et vit en Côte-d’Ivoire. Elle le contacte sur son compte Facebook personnel. Elle parvient aussi à le géolocaliser, pensant ainsi pouvoir aider la police.

C’est ensuite que les choses se compliquent. La SQ, qui a pris sa plainte, transfert son dossier au SPVM. Le SPVM confirme l’avoir, avant de le fermer. À la demande de la victime, elle accepte de le transférer à la GRC, qui de son côté affirme ne pas l’avoir reçu. Mme Raymond recontacte le SPVM qui dit l’avoir envoyé une deuxième fois à la GRC. Elle contacte aussi l’ambassade de la Côte-d’Ivoire au Canada.

Entretemps, Ginette Raymond avait communiqué avec la police de la Côte-d’Ivoire, qui s’est dit prête à enquêter. Le dossier doit cependant parvenir de la police canadienne.

À la suite d’une demande d’information du «Journal de Québec», le SPVM a contacté M. Raymond le 28 février dernier pour lui dire que les dossiers d’arnaque semblables sont habituellement envoyés au CAFC sans être enquêtés, sans toutefois mentionner si le sien l’avait été. Au même moment, le service des communications du SPVM a dit au «Journal de Québec» que le dossier a été envoyé à la GRC Montréal et au CAFC. Le 8 mars, la GRC Montréal a affirmé à nouveau à Mme Raymond ne pas avoir son dossier.

«Pendant que la police ne fait rien ici, celle de la Côte-d’Ivoire attend depuis plus d’une année mon dossier. C’est décourageant», se désole Mme Raymond.

Les 12 travaux de Ginette Raymond

15 octobre 2015

Ginette Raymond débute une relation sur Facebook avec «Marcello Lombardini».

25 novembre

Elle prend conscience qu’elle se fait arnaquer.

1er décembre

Mme Raymond contacte le Centre antifraude du Canada. Le CAFC traite les données, mais ne gère pas les plaintes.

6 décembre

Une policière du poste de Lachine du SPVM refuse de prendre la plainte. L’appel à son supérieur n’a pas de suites.

Janvier 2016

Mme Raymond découvre l’identité de son fraudeur, un homme de 23 ans qui vit en Côte-d’Ivoire.

25 mai 2016

Mme Raymond parvient à géolocaliser son fraudeur.

3 juin

Elle fait un signalement sur le site internet de la SQ.

6 juin

La SQ l’avise que le dossier est transféré au SPVM.

21 juillet

La police de la Côte-d’Ivoire répond à Mme Raymond qu’elle est prête à enquêter, mais demande que la police canadienne fasse suivre le dossier.

Juillet

Tel que conseillé par la police ivoirienne, Mme Raymond contacte l’ambassade de ce pays à Ottawa. On lui raccroche au nez. Par courriel, Affaires mondiales Canada lui répond de contacter le CAFC.

31 octobre

Le SPVM avise Mme Raymond que son dossier sera analysé.

2 novembre

Le SPVM ferme le dossier «par manque de preuves (...) l'ordinateur d’un subalterne n’est pas assez performant pour transmettre les preuves qui accompagnent le dossier» se fait répondre Mme Raymond. Elle envoie donc directement les preuves manquantes à l’inspecteur qui lui dit qu’il va transférer le dossier à la GRC en ajoutant «de ne rien espérer».

18 décembre

La GRC (poste de Westmount) qui dit ne pas avoir de trace du dossier, ajoutant qu’il n’y a pas d’entente policière avec la Côte-d’Ivoire et lui conseille de «partager sa situation avec le CAFC»!

29 décembre

Mme Raymond apprend que le premier responsable de son dossier au SPVM est à la retraite et que son successeur est en congé de maladie.

1er février 2017

Le SPVM affirme que le dossier a été transféré à la GRC qui répond toujours ne pas l’avoir et que c’est à Interpol qu’il doit être transmis.

28 février 2018

Une enquêtrice du SPVM dit à Mme Raymond que les dossiers d’arnaque semblables sont habituellement envoyés au CAFC sans être enquêtés, sans toutefois mentionner si le sien l’avait été. Le service des communications du SPVM ont déclaré au «Journal de Québec» que le dossier a été envoyé à la GRC Montréal et au CFAC.

8 mars 2018

La GRC Montréal maintient à Mme Raymond ne pas avoir le dossier en sa possession.