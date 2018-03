Adopter un régime végé pour économiser

Selon le dispensaire diététique de Montréal, il en coûte 8,70 dollars par jour par personne pour se nourrir convenablement. Pour une famille de quatre personnes, cela représente un budget de 243 dollars.

Lorsque les deux parents travaillent au salaire minimum, préparer des repas nutritifs sans dépasser le budget peut donc causer des maux de tête.

Selon la nutritionniste Isabelle Huot il est possible de bien se nourrir avec un budget réduit et elle donne des trucs y parvenir.

Adopter un régime végétarien en cuisinant la protéine de soya, comme le tofu, et les légumineuses

«Il faut réduire sa quantité de viande et mettre de la protéine de soya par exemple, cuisiner les légumineuses, car ce n’est vraiment pas cher les légumineuses en conserve. En prenant la tendance un peu végé c’est sûr qu’on économise parce que les protéines animales c’est probablement ce qui coûte le plus cher dans le panier d’épicerie».

Prendre tout le temps nécessaire pour faire l’épicerie et y aller sans les enfants

«Il faut regarder le prix au 100 grammes et comparer les prix. Ça prend du temps faire l’épicerie. C’est important de s’en tenir à sa liste d’épicerie, ne pas se laisser tenter par les produits qui se trouvent aux caisses. Faire l’épicerie sans les enfants ça peut faire une bonne différence».

Planifier les repas de la semaine et ne pas acheter de repas prêts à manger

«On n’a pas le choix de cuisiner, c’est le secret. Il faut surveiller les spéciaux, suivre les circulaires. On peut consommer du beurre d’arachides ça ne coûte pas cher et c’est nutritif, des salades de légumineuses aussi, du riz, des pâtes alimentaires de grains entiers et on peut faire ses sauces soi-même».