Des images-chocs de «Mensonges 4» dévoilées

Des sensations fortes et de nouveaux personnages attendent les téléspectateurs lors de la quatrième saison de «Mensonges» qui s’amorcera le 11 avril à 21 heures, sur les ondes d’addikTV.

À en croire la bande-annonce de la populaire série mettant en vedette Fanny Mallette, Éric Bruneau et Sylvain Marcel déposée sur la page Facebook de la chaîne lundi, ce ne seront pas les rebondissements et les intrigues haletantes qui manqueront.

Outre le trio d’enquêteurs et Mélissa Désormeaux-Poulin dans la peau de Carla, on pourra notamment voir Alexandre Goyette, Claude Legault, Mylène Mackay et Patrick Drolet.

Réalisée par Francis Leclerc qui succède à Sylvain Archambault, l’intrigue de cette quatrième saison se déroule quatre ans plus tard. À la tête de l’escouade Catharsis, Julie (Fanny Malette), maman de la petite Florence née de sa relation avec Maxime (Éric Bruneau), tend des pièges psychologiques afin d’obtenir les aveux de meurtriers. Elle souhaite aussi avoir la peau du père de sa fille.