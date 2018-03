L’élection de Doug Ford à la tête du Parti conservateur de l’Ontario a mené certaines personnes à comparer ce nouveau chef au président des États-Unis, Donald Trump. Mais est-ce que cette comparaison tient vraiment la route? Les jouteurs ne s’entendent pas sur le sujet.

«Ce qui a amené Doug Ford là où il est, c’est le même phénomène qu’on a vu se manifester aux États-Unis et qu’on voit se manifester ailleurs dans le monde, affirme Luc Lavoie. Une sorte de populisme naissant. Mais maintenant, je pense que la comparaison s’arrête là.»

Le jouteur Lavoie a lui-même rencontré à quelques reprises le nouveau chef lorsqu’il habitait à Toronto.

«C’est un homme d’affaires, soutient-il. C’est un gentleman en personne, c’est un gars très très sympathique. Doug Ford, il ne s’est pas lancé sur des conneries comme Trump. [...] C’est un gars qui arrive et qui propose à l’électorat : écoutez, on ne peut plus garrocher notre argent comme Mme Wynne l’a fait. On va couper un peu partout, c’est vrai.»

Bernard Drainville, lui, n’est pas d’accord.

«Moi je pense qu’il y a de grosses ressemblances d’abord sur le style, exprime l’ancien député péquiste. Il a fait sa campagne sur un discours anti-élite.»

Selon Drainville, lors de sa carrière municipale, Doug Ford «était du genre à faire des déclarations à l’emporte-pièce basées sur des informations erronées alimentées d’abord et avant tout par ses propres préjugés», comme Trump.

Selon lui, il est aussi «incapable de prendre la critique» et a fait «campagne sur un conservatisme social anti-avortement et anti-cours d’éducation sexuelle», tout en étant «anti-environnement».

«Moi je trouve qu’il y a pas mal de ressemblances avec Trump, souligne Bernard Drainville. Là où ça casse, c’est qu’il n’est pas anti-immigration.»

Caroline St-Hilaire croit quant à elle que Doug Ford devra sûrement adoucir certaines de ses positions.

«Il a fait sa campagne au leadership plus à droite, mais on verra pendant la campagne [électorale] comme il sera, dit-elle. Parce qu’il ne peut pas être si à droite que ça en Ontario. S’il est contre l’avortement, je ne suis pas certaine que ça va plaire tant que ça à l’électorat.»