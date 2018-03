Le voyageur trifluvien atteint de malaria en Afrique de retour au pays

Emmanuel Gauthier, ce Trifluvien qui a passé bien près de mourir après avoir contracté la malaria en Afrique le mois dernier, semble guéri.

L’homme de 32 ans est non seulement de retour au pays, mais il pourrait recevoir son congé de l’hôpital dès aujourd’hui, lui qui est toujours hospitalisé à Trois-Rivières. Il semble que M. Gauthier ne conservera aucune séquelle de la maladie.

En février, le Trifluvien atteint de la malaria a sombré dans le coma alors qu’il se trouvait en Tanzanie. Puisqu’il n’avait pas d’assurance-voyage, sa famille avait tenté d’amasser 200 000$ pour le rapatrier au pays le plus rapidement possible en avion-ambulance. Elle a finalement choisi de suivre les conseils d’un médecin et d’utiliser les 43 000$ amassés pour le faire soigner dans un hôpital du Kenya alors que son frère Vincent est parti le rejoindre.