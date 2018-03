L’économie canadienne sur les freins en 2018 et 2019

La croissance de l’économie canadienne ralentira cette année et encore davantage l’an prochain, selon une analyse publiée lundi par la Banque Royale du Canada (RBC).

Après une forte hausse de 3 % l’an dernier en raison notamment des dépenses de consommation, le produit intérieur brut augmentera de 1,9 % cette année et de 1,6 % en 2019, selon les prévisions de la RBC.

«Nous prévoyons que la hausse des taux d'intérêt pèsera sur le budget des Canadiens endettés tout au long de 2018, a mentionné Craig Wright, premier vice-président et économiste en chef de la RBC, par communiqué. Cela dit, la vigueur du marché du travail et l'augmentation des salaires feront contrepoids. Les consommateurs canadiens freinent les dépenses, mais nous nous attendons à ce que les investissements des entreprises et les dépenses en immobilisations gouvernementales contribuent davantage à l'économie.»

Pour le Québec, la croissance est estimée à 1,9 % en 2018 contre 2 % pour l’Ontario. Les trois provinces de l’Ouest sonneront la charge avec des taux allant de 2,2 % à 2,9 %, tandis que celles de l’Atlantique tireront de la patte. Terre-Neuve-et-Labrador est la seule province au pays dont l’économie se contractera en 2018, avec une baisse de 2 %.

La hausse des prix dans le marché immobilier canadien sera amputée passant de 11,1 % en 2017 à 2,2 % en 2018, prévoit la RBC.

La banque note que l’incertitude demeure concernant l’évolution du huard face au dollar américain, surtout en raison de la renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain. La RBC s’attend toutefois à une appréciation du dollar canadien qui devrait attendre 82 cents US d’ici la fin de l’année.