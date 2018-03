Ludivine Reding partage un message émouvant pour la finale de «Fugueuse»

La comédienne Ludivine Reding, qui interprète le rôle de Fanny dans «Fugueuse», soutient vivre une journée «très émotive», alors que la dernière émission de la première saison est diffusée lundi soir.

Sur Instagram, la jeune actrice soutient que Fugueuse a été «la plus belle et enrichissante» expérience de sa vie.

«Ç’a été l’école d’une vie, et quelle chance j’ai eu de faire ce beau projet en compagnie de personnes aussi talentueuses et humaines. J’en sors grandie, plus forte et confiante», témoigne-t-elle, avant de remercier ses abonnés pour leurs nombreux messages de soutien.

Ludivine Reding a également profité de l’occasion pour partager quelques photos prises sur le plateau durant le tournage de la première saison de «Fugueuse».

