Plus de 40 attaques mortelles de chiens au Canada depuis 1983

Pas moins de 43 personnes sont mortes après avoir été mordues par des chiens au Canada entre 1983 et 2017, apprend-on dans une étude de la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA), obtenue par TVA Nouvelles.

Depuis 1983, au Québec, 5 personnes sont mortes après une attaque de chien.

Contrairement à la croyance populaire, les chiens responsables le plus souvent des attaques sont les huskys et les chiens mixtes, dans 49 % des cas.

Les bergers allemands (11 %), les rottweilers (9 %), les pitbulls (2 %) et les labradors (2%) ont aussi attaqué mortellement des Canadiens depuis 1983.

Les enfants de moins de 16 ans sont ceux qui ont été majoritairement victimes des attaques de chiens (85 %).

Et les enfants des communautés autochtones sont les plus à risque. Les enfants autochtones ont 180 % plus de chance que les autres enfants au Canada de se faire tuer par un chien.

Les chiens errants ont été en cause dans 33 % des attaques mortelles, c’est tout autant que les chiens qui vivaient dans la même maison qu’une victime.

Dans son étude, la SPCA souligne qu’un enclos sécuritaire aurait prévenu 31 attaques mortelles de chiens, soit 74 %.