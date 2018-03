Un dégât d’eau d’un demi-million $ à l'hôtel de ville de Lévis

Le gros dégât d’eau du 31 décembre 2016, à l’hôtel de ville de Lévis, a coûté environ 500 000 $ à la municipalité.

Il s’agit là des données préliminaires dévoilées lundi par le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, en marge du conseil municipal. Cette réunion bimensuelle était d’ailleurs de retour lundi soir au 2175, chemin du Fleuve, dans le secteur de Saint-Romuald. Depuis septembre dernier, le conseil municipal avait lieu dans un édifice municipal du 795, boulevard Alphonse-Desjardins, pour permettre la réalisation de ces travaux.

«On avait prévu 531 000 $ de travaux. Là-dessus, on avait dit qu’on allait avoir entre 150 000 $ et 200 000 $ des assurances. Le reste, on a déjà anticipé de faire des travaux d’agrandissement par l’intérieur», a résumé le maire, lundi soir.

Nouveautés

Parmi les nouveautés, ce dernier a évoqué la création de deux locaux pour permettre aux élus municipaux de recevoir les citoyens.

Auparavant, ces réunions avaient lieu dans un local minuscule et peu adapté, a-t-il rappelé.

«Il n’y a rien d’exagéré là-dedans, a-t-il fait valoir. On profite des travaux pour faire quelques ajouts. On consolide notre hôtel de ville. La seule différence pour agrandir de l’intérieur, c’est que notre service juridique a déménagé.»

Les travaux à l’hôtel de ville devraient être achevés d’ici la fin mars.

Le 31 décembre 2016, une rupture de canalisation a entraîné le déversement d’une importante quantité d’eau, endommageant tous les étages de la partie est de l’édifice.