Un drapeau allemand pour accueillir le roi des Belges à Ottawa

Un drapeau allemand au lieu du belge, pour accueillir le roi Philippe de Belgique et son épouse Mathilde: cette erreur a été rapidement corrigée dans la capitale canadienne Ottawa où le couple royal est en visite.

La bévue a été commise au beau milieu du jardin de la résidence de la représentante de la reine Elizabeth II, chef d'État en titre du Canada.

Deux petits drapeaux, l'unifolié canadien avec sa célèbre feuille d'érable et celui d'Allemagne, étaient liés par un ruban jaune sur un érable à sucre, planté il y a plus de 40 ans par la reine Fabiola de Belgique.

Oeps, foutje. Canadezen signaleren boom die koningin Fabiola in 1977 heeft geplant in Ottawa tijdens eerste Belgisch staatsbezoek met Duits(!) vlagje. Nadat Belgische media hen daar attent op maken, grijpen ze in. #BelCan2018 pic.twitter.com/pSPIqZMzaJ