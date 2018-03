Un éducateur accusé de viols et agressions sur 28 mineurs

Un éducateur danois va être renvoyé devant un tribunal pour des viols et agressions sexuelles sur 28 enfants, dont le plus jeune avait entre deux et trois ans, a annoncé lundi l'agence Ritzau.

L'homme, âgé de 47 ans, est également accusé d'avoir filmé nus certains enfants dont il avait la charge, et les enquêteurs ont saisi plus de 15 000 photos et vidéos pédopornographiques en sa possession.

Les faits principaux se sont produits dans une école maternelle et un centre de scoutisme près de Copenhague. Il aurait également filmé de jeunes garçons dans des piscines.

Le parquet entend requérir à son encontre une peine de détention sans limite de temps, comme le permet le Code pénal danois.