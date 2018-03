La visite des premiers ministres Trudeau et Couillard au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour venir rassurer les travailleurs de l’aluminium après l’imposition d’une taxe sur ce matériau par les États-Unis est très bien accueillie par les analystes de «La Joute».

«S’il y a une chose qui est consensuelle au sein de «La Joute» depuis le départ, c’est que [Trudeau] a très bien géré les enjeux liés au commerce international et au commerce avec les États-Unis en particulier, soutient Bernard Drainville. Et là je trouve qu’actuellement, il fait ce qu’il doit faire.»

Luc Lavoie abonde dans le même sens.

«On a été très sévère avec Trudeau au cours des dernières semaines, à cause de son voyage en Inde en partie, mais là, il faut bien reconnaître qu’il fait son travail correctement, affirme-t-il. La semaine dernière, on dit que c’est un appel de dernière minute de Trudeau à Trump qui a fini par convaincre Trump de nous exclure de ces surtaxes.»

Caroline St-Hilaire croit elle aussi que messieurs Trudeau et Couillard ont fait une bonne chose en allant visiter les travailleurs pour répondre à leurs appréhensions.

«C’est même rassurant, parce qu’on parle d’entreprises, on parle d’ALENA, on parle d’international, mais il y a du monde derrière tout ça. Il y a des familles derrière tout ça. C’est effectivement le rôle de ces deux premiers ministres-là d’aller les rassurer et d’aller aussi entendre ce qu’ils ont à dire sur les inquiétudes qu’ils ont.»