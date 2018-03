Wall Street en ordre dispersé, le Nasdaq à un record

Wall Street a terminé en ordre dispersé lundi, l'indice Dow Jones (-0,62 %) souffrant des craintes d'une guerre commerciale mondiale attisée par Donald Trump tandis que le Nasdaq (+0,36 %) a fini à un nouveau record.

Selon les résultats définitifs à la clôture, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average a perdu 157,13 points à 25 178,61 points

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a pris 27,51 points à 7 588,32 points.

L'indice élargi S&P 500 a abandonné 0,13 %, ou 3,55 points, à 2 783,02 points.

«Le marché a été agité. L'inquiétude est assez évidente et on l'a observée à travers les grandes industries exportatrices américaines telles que Boeing: la crainte d'une guerre commerciale augmente», a noté Peter Cardillo de First Standard Financial.

L'avionneur américain a perdu 2,91 % à 344,19 dollars le jour du 31e anniversaire de son entrée dans l'indice Dow Jones, un anniversaire partagé avec la firme Coca-Cola (-0,65 % à 44,53 dollars).

«Toutes les multinationales sont exposées aux menaces de rétorsion», a noté quant à lui Art Hogan de Wunderlich Securities.

La commissaire européenne au Commerce Cecilia Malmström a affirmé lundi que l'Union européenne se défendrait face à ceux qui veulent l'«intimider» par des mesures protectionnistes après que M. Trump a imposé des droits de douane de 25 % sur l'acier et 10 % sur l'aluminium.

Signe de l'appréhension des marchés, les valeurs de l'industrie regroupées au sein de l'indice S&P 500 ont perdu 1,17 %, de loin la plus forte chute parmi les 11 secteurs qui composent l'indice élargi.

Selon Tom Cahill de Ventura Wealth Management, il est toutefois « trop tôt pour paniquer », les mesures concrètes n'ayant pas encore été annoncées.

Par ailleurs, l'indice Nasdaq a été peu influencé par le contexte et a affiché un nouveau record, les entreprises de la technologie étant pour le moment épargnées par les inquiétudes sur une guerre commerciale.

Le marché obligataire se détendait nettement: le taux d'emprunt à 10 ans des États-Unis reculait à 2,864 % contre 2,894 % vendredi soir, et celui à 30 ans baissait à 3,123 % contre 3,158 % en fin de semaine dernière.