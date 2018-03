Des cas de cancer qui inquiètent les pompiers

Les cas de cancers chez les pompiers de Montréal exposés aux contaminants des flammes inquiètent les élus de la métropole qui rencontreront le Service incendie, mardi, pour trouver de nouvelles pistes de prévention.

Depuis 2002, 87 réclamations auprès de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) pour des cancers chez les pompiers de Montréal ont été acceptées en lien avec leur travail face aux flammes, selon un document de la Ville qui sera présenté aux élus cet après-midi.

Les cancers des poumons et de la vessie arrivent chacun ex aequo en tête des cancers les plus répertoriés chez les pompiers de Montréal, suivis du cancer des reins.

Martin Salois, un combattant

Le pompier de Montréal Martin Salois est particulièrement sensible à ce dossier, lui qui poursuit son combat contre un cancer du poumon. Rencontré mardi à la caserne 66 de l’arrondissement de Verdun, M. Salois, 49 ans, affirme que son état de santé se porte relativement bien malgré des complications au niveau du cerveau.

«En général, je garde le focus, il faut que ça avance! Je garde le moral, c’est la base», dit-il avec optimisme, lui qui reconnaît l’importance de l’appui qu’il reçoit de sa famille et de ses collègues de travail.

«Je suis bien entouré sur le plan médical, famille et amis. Je vois la vie au jour le jour. Tous les matins, je me visualise sur le camion, je continue à suivre mon horaire de travail. Je sais à quel moment mon équipe travaille. C’est mon objectif de reprendre éventuellement le travail», poursuit-il.

Un travail qui a bien changé

Martin Salois salue les démarches faites par le chef Bruno Lachance pour protéger davantage les pompiers lorsqu’ils combattent des incendies. Il ajoute que les méthodes de travail ont changé pour le mieux depuis qu’il a amorcé son métier en 1995. «C’est totalement un autre monde. Les appareils respiratoires, nous les avions dans les camions, on les portait sur nos épaules, mais on les endossait à la dernière minute. Ce n’était pas juste moi, c’était la façon de faire», conclut-il.