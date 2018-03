Des réponses aux questions des citoyens sur le sommet du G7

Une assemblée d'information pour les citoyens de Charlevoix affectés par le sommet du G7, qui se tiendra au mois de juin, a lieu ce soir à La Malbaie.

La rencontre aura lieu à 19h à l'école secondaire du Plateau.

Des représentants d'Affaires mondiales Canada et de la GRC seront présents et pourront répondre à toutes les questions concernant les accréditations pour les citoyens ainsi que les coûts de ce sommet.

Le Manoir Richelieu ne sera pas accessible entre le 27 mai et le 9 juin; toutes les chambres ont été réquisitionnées par l'organisation. Dans les dernières semaines, on a aussi vu apparaître une clôture autour du Manoir Richelieu. Le périmètre de sécurité est de 1,5 km.

Pour sa part, le Casino de Charlevoix va servir de centre secondaire des médias et sera fermé au public du 3 au 11 juin. Une entente de location entre Loto Québec et le gouvernement fédéral a été signée. On refuse de dévoiler le montant.

Pour ce qui est des coûts du Sommet du G7, rappelons qu'une somme de 600 millions de dollars a été réservée dans le dernier budget fédéral.