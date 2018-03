Un signalement à la DPJ traité 300 jours plus tard

Le personnel des centres jeunesse sonne l'alarme. Le syndicat affirme carrément que les services aux jeunes sont en péril tant leur tâche a été augmentée.

«Une de mes intervenantes est allée évaluer dans un milieu et ça faisait plus de 300 jours qu'il était sur une liste d'attente», raconte Steve Garceau, conseiller syndical à l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux

Le taux d'absentéisme évolue, particulièrement depuis la création du CIUSSS.

Et 44% des gens en congé maladie prolongé seraient en détresse psychologique. «Des détenteurs de poste sont arrêt de travail pour épuisement professionnel, son remplaçant est en arrêt maladie et le remplaçant du remplaçant qui est en arrêt de maladie. Si l'employeur s'assurait que tout ce monde-là avait une charge de cas adéquate et travaillait dans des conditions raisonnables, probablement qu'on aurait tout notre monde.»

Les témoignages d'employés sont éloquents quant au niveau de stress entourant leur travail. «Il est arrivé à des collègues de se faire séquestrer dans des milieux familiaux et ce pendant plusieurs heures, parfois même sous la menace d'une arme. Certains ont été victimes de voies de fait et de menaces de mort. D'autres ont vécu du harcèlement et de l'intimidation jusque dans leur vie personnelle de la part de parents furieux», écrit l'un d'eux.

Et un autre ajoute «Au cours des 10 dernières années, je ne me souviens pas avoir passé plus d'un mois sans me faire menacer, que ce soit dans mon intégrité personnelle, professionnelle ou physique. Les insultes et la violence verbale font partie de mon quotidien au travail».

Pour sa part, la direction croit que les choses s'améliorent.

«On a une augmentation de la demande et on demeure très, très, très prudent sur la charge de travail, parce que c'est important d'offrir de la qualité de service», explique Nathalie Garondir, directrice des programmes familles services jeunesse au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Mauricie et du Centre-du-Québec.