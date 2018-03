La reine payée moins cher que le prince Philip

La comédienne Claire Foy, qui tient le rôle principal de la reine Élisabeth II dans la série The Crown, a été moins payée que Matt Smith, le comédien qui interprète le prince Philip, et ce, durant les deux premières saisons de la série présentée sur Netflix.

C’est ce qu’ont révélé les producteurs de la série cette semaine, lorsqu’ils ont été interrogés à cet effet durant un panel à Jérusalem.

WENN

Les producteurs Suzanne Mackie et Andy Harries ont expliqué à la foule qu’au départ, le salaire de l’acteur de 35 ans avait été fixé ainsi puisqu’il jouissait d’une certaine célébrité grâce à Doctor Who. Par contre, comme la tête d’affiche et personnage principal de la série est bel et bien la reine, les salaires devraient être ajustés pour la troisième saison.

Après tout, la série repose sur les épaules de la reine, qui en est la tête d’affiche.

WENN

«Personne ne sera payé plus cher que la reine» a déclaré Mackie, selon ce que rapporte The Guardian.

Par contre, Claire Foy, qui était payée 40 000 $ par épisode, ne pourra pas jouir de cette révision salariale puisqu’elle ne participera pas à la suite de la série, qui a été entièrement redessinée. L’actrice avait gagné un Golden Globe et un prix Bafta pour son interprétation splendide de la monarque. Olivia Colman prendra la relève.

Lors du lancement de la deuxième saison, Claire Foy avait déclaré que les femmes acceptaient plus facilement les normes établies et qu’il faudrait changer ça. «Dès que tu es une jeune femme, tu te fais dire ce qui est acceptable, ce qui est bien ou mal [...] J’aimerais tellement qu’on dise à toutes les jeunes filles: “Tu n’as pas à être polie ou jolie pour survivre et pour que les gens t’aiment.”»

WENN

En 2016, la première saison de The Crown a été largement acclamée par la critique et est considérée comme la série la plus chère commandée par Netflix à l'époque. Elle aurait coûté 100 millions de livres à l'entreprise d’écoute en continu.