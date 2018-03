Après des années de discussions et de tergiversations, l’aéroport international Jean-Lesage de Québec sera enfin desservi par un parcours régulier d’autobus à compter du printemps 2019.

Le nouveau parcours 6 reliera directement l’aéroport et le secteur commercial Duplessis au secteur touristique et hôtelier du Vieux-Québec en passant par le boulevard Laurier et la Grande Allée.

Plus de détails à venir...