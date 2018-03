Osheaga dévoile sa programmation complète

Après avoir notamment annoncé la venue de Post Malone, Blondie et Franz Ferdinand cet été à Montréal, les organisateurs du festival Osheaga, qui se tiendra les 3, 4 et 5 août au parc Jean-Drapeau, ont dévoilé mardi l'identité de leurs nouvelles prises musicales.

Le rappeur Travis Scott, le groupe Arctic Monkeys et la formation Florence + The Machine seront, dans l'ordre, les principales vedettes des trois jours de la 13 édition de l'événement qui regroupera plus de 100 artistes.

Outre l'Américain de 25 ans, la programmation du vendredi comprendra Yeah Yeah Yeahs, James Blake, St. Vincent, Chromeo et Matt Holubowski, entre autres.

Le samedi, les amateurs pourront voir et entendre les gars d'Arctic Monkeys ainsi que Khalid, Anderson. Paak ou encore Future Islands, pour ne nommer qu'eux.

Complétées par la chanteuse britannique Florence Welch et ses comparses, les festivités du dimanche donneront aussi lieu à des prestations de James Bay, The Brooks et The Neighbourhood.

La liste complète des artistes qui prendront part à l'édition 2018 d'Osheaga est disponible au osheaga.com où il est aussi possible de se procurer des passes.