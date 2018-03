Shea Weber est passé sous le bistouri

Le défenseur du Canadien de Montréal Shea Weber, dont la saison est terminée en raison d’une blessure à un tendon du pied gauche, est passé sous le bistouri, mardi, à Green Bay, au Wisconsin.

La procédure entraînera une absence de six mois, selon le communiqué qui a été émis par le CH. Le défenseur devrait donc être en mesure d’entamer la prochaine campagne avec le Tricolore.

Blessé très tôt en saison, Weber n’aura finalement disputé que 26 rencontres à sa deuxième année dans l’uniforme bleu-blanc-rouge. Il n’a pas joué depuis la mi-décembre.

Le colosse de la Colombie-Britannique a inscrit six buts et 10 mentions d’aide pour un total de 16 points en 2017-2018.