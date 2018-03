Un vol qualifié à Terrebonne se termine en accident à Laval

Trois hommes qui ont perpétré un vol à main armé dans une boutique Telus de Terrebonne ont été arrêtés après une poursuite policière qui s'est terminée lors d'un accident à Laval, mardi en fin d'après-midi.

Selon la police de Terrebonne, un homme armé est d'abord entré dans la boutique du chemin Gascon vers 17 h 35, où il a menacé et séquestré une employée qui se trouvait sur place. Un second suspect est ensuite entré dans le commerce pour aider son complice à s'emparer de cellulaire et de tablettes électroniques.

Par la suite, les deux hommes ont pris la fuite à bord d'une voiture conduite par un troisième suspect.

L'employée du commerce, une jeune femme de 25 ans, a toutefois été en mesure d'alerter rapidement la police et de donner une bonne description des suspects et de leur voiture, si bien que des patrouilleurs ont pu retrouver les fuyards rapidement. Ceux-ci ont tenté d'échapper aux policiers, mais leur fuite s'est terminée contre un arbre à Laval.

Les suspects, des hommes de 28, 33 et 43 ans, ont tenté une dernière cavale à pied, mais des policiers de Laval appelés en renfort leur ont rapidement mis la main au collet.

Les trois suspects n'ont pas été blessés lors de la collision. Ils devraient faire face à des accusations de vol qualifié et possession d'arme, mais d'autres accusations devraient s'ajouter au fur et à mesure que l'enquête progressera, a expliqué le capitaine Benoit Bilodeau, du Service de police intermunicipal Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion

Pour sa part, l'employée de la boutique n'a pas été blessée, mais elle a subi un choc nerveux.