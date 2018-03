Une 3e tempête en moins de 15 jours en Nouvelle-Angleterre

La dépression qui passera sur le Québec mardi et mercredi frappa davantage la Nouvelle-Angleterre, qui doit affronter une troisième tempête en moins de 15 jours.

Des accumulations de 30 centimètres y sont prévues, mais le total pourrait atteindre 60 cm dans les États du Maine et du Massachusetts.

À nouveau, cette tempête hivernale a un impact sur le transport aérien. Des centaines de vols ont été annulés et les effets se font sentir jusqu’à l’aéroport Montréal-Trudeau. Plusieurs vols vers New York, Boston et Newark ont été annulés.

Les autorités sur la côte ont également prévenu les résidents que les vents violents pourraient causer des inondations. Un avertissement de blizzard est en vigueur sur le sud du Massachusetts.

Une «bombe météo» a d’abord frappé le nord-est des États-Unis le 1er mars dernier. Une autre tempête avait suivi le 7 mars.

Par ailleurs, près de 300 travailleurs d’Hydro-Québec travaillaient toujours à rétablir le courant dans de nombreux foyers américains. La tempête du 1er mars avait plongé un million d’abonnés dans le noir.