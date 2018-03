Une campagne lancée pour valoriser «une ruralité forte»

Plusieurs acteurs de la société civile «en faveur d’une ruralité forte» ont lancé mardi une mobilisation québécoise intitulée «Tous ruraux», parrainée par le conteur et chanteur Fred Pellerin.

Parmi le regroupement qui appuie cette démarche, on retrouve notamment la coalition Solidarité rurale du Québec (SRQ), l’Union des producteurs agricoles (UPA), la Coop fédérée et Desjardins.

«Tous ruraux vise à rétablir les ponts entre urbains et ruraux afin que les Québécois prennent conscience de leur complémentarité et de leur interdépendance», a déclaré par communiqué Marcel Groleau, président de SRQ et de l’UPA.

«Il est temps de considérer notre territoire comme un tout qui a besoin qu’urbains et ruraux s’y intéressent», a-t-il ajouté.

Pour sa part, Fred Pellerin a tenu à préciser que la ruralité n’est pas limitée par des frontières. Au contraire, elle est «partout : dans notre assiette, l’énergie qui court nos fils, le tissu qu’on porte, les rêves qu’on chérit !»

«Tous ruraux» a également soulevé certains problèmes qui touchent les régions rurales, notamment la pénurie de main-d'œuvre, la décroissance de la population et l’accessibilité aux services, dont Internet.

Des personnalités comme le cuisinier Ricardo Larrivée, l’environnementaliste Laure Waridel et la comédienne Évelyne Gélinas sont associées à cette initiative.

Il est possible de consulter le site de la campagne au tousruraux.quebec