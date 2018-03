Enfants épileptiques: il fait des miracles avec l’huile de cannabis

Le Dr Lionel Carmant réussit à soigner de nombreux enfants épileptiques grâce à un traitement à base d’huile de cannabis sans effet euphorisant. Son protocole fête sa première année d’existence ce mois-ci et il compte déjà un « miracle ».

« Le plus jeune traité avait 1 ou 2 mois à son arrivée, souligne le chercheur. La moyenne d’âge de mes patients est 5 ou 6 ans. »

Pour bénéficier du traitement, les enfants doivent préalablement avoir essayé sans succès cinq médicaments anticonvulsivants. Le traitement d’huile de cannabis est donc leur dernier recours.

Et les résultats sont concluants. « Il y a certains patients qui ne font plus de crise, se réjouit le Dr Carmant. Des enfants arrêtent de convulser, ils ont un meilleur contact et plus d’interaction. »

Kemyth, 17 ans, fait partie du 30 % des enfants du registre pour qui le traitement fonctionne. Sa mère lui met sur la langue un millilitre d’huile par jour. Fini les crises d’épilepsie à l’école et à la maison.

« Avant, il disait des mots, maintenant il fait des phrases, se réjouit sa mère Myriam Ambroise. C’est un miracle. »

Le produit que consomme Kemyth est une molécule dérivée du pot, appelée cannabidiol. Il n’a pas d’effet euphorisant.

Dispendieux

La famille dépense 202 $ par mois pour se procurer de l’huile de cannabis. À l’aise financièrement, Mme Ambroise est consciente que plusieurs familles ne sont pas dans la même situation qu’elle.

« Je trouve dommage que des enfants n’aient pas accès à ce traitement en raison du coût. Il faudrait que ce soit payé par le gouvernement », s’exclame la mère de deux garçons.

Selon le Dr Carmant, des familles ont dû justement renoncer au traitement en raison des coûts. « On pensait recruter 100 enfants cette année. On en a accueilli une quarantaine » ajoute-t-il.

À long terme, des jeunes avec d’autres problèmes de santé pourraient être traités à l’huile de cannabis.

« [De] 35 à 50 % des enfants qui font de l’épilepsie ont aussi des retards de développement [TDAH, autisme] et on remarque que parfois leur état s’améliore. Est-ce que c’est la diminution des crises ou l’effet de l’huile, c’est difficile à dire pour l’instant », affirme le neurologue qui continue ses recherches.

Si, pour l’instant, l’ajout d’une dose de THC – la substance responsable de l’effet euphorisant – est interdit, le Dr Carmant n’est pas fermé à l’idée.

« On a de la recherche à faire pour mieux comprendre l’efficacité de la marijuana sur l’épilepsie », évoque-t-il.