Le petit Ariel capté par des caméras de surveillance

Les dernières images du petit Ariel Jeffrey Kouakou, 10 ans, ont été captées par des caméras de surveillance de deux commerces d’Ahuntsic-Cartierville il y a déjà plus de 48 heures.

Afin d’aider aux recherches, le responsable du garage Jules Provost et Associés, situé à l’angle du boulevard Gouin Ouest et de la rue Letellier, a donné accès à ses bandes vidéos.

Sur les images, on peut apercevoir le garçon marcher sur le trottoir vers l’est. On distingue aussi très bien les souliers Adidas jaunes avec lesquels il est parti de la maison lundi midi.

Les caméras du restaurant Le Bordelais, situé à quelques pas, ont elles aussi capté le petit Ariel quelques minutes après.

La police de Montréal est en possession de toutes les images et tente toujours de retrouver le garçon.

Le père du disparu, Kouadio Jeffrey Kouakou, croit toujours que son fils a été victime d’un enlèvement.

«J’espère de tout mon cœur revoir son visage, il me manque énormément et je l’aime de tout mon cœur», a-t-il confié, les yeux dans l’eau.

Rappelons qu’il pèse environ 40 kg (88 lb) et mesure approximativement 140 cm (4 pi 5 po). Il a quitté la maison aux alentours de midi, lundi, et portait un manteau noir à capuchon et un pantalon gris.