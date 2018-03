Le PQ souhaite augmenter la limite de vitesse à 120 km/h sur les autoroutes

Le Parti québécois (PQ) veut mettre fin à l’hypocrisie quant à la limite de vitesse sur les autoroutes du Québec.

Ainsi les députés péquistes André Villeneuve et Martin Ouellet souhaitent ainsi faire passer la limite de 100 km/h à 120 km/h sur les autoroutes québécoises, ont-ils annoncé en point de presse mercredi matin.

«Tout le monde sait que lorsqu’on roule sur une autoroute, ce n’est pas à 100 km/h, ni à 105 km/h qu’on se fait arrêter. Il y a une zone de tolérance qui est appliquée par les policiers», a lancé d’entrée de jeu Martin Ouellet, député de René-Lévesque.

Ils souhaitent d’abord tester la mesure dans le cadre d’un projet pilote.

Cette proposition est soumise par les péquistes dans le cadre de la révision du Code de la sécurité routière, actuellement à l’étude en commission parlementaire.

«La loi n’a pas été ouverte depuis plus d’une décennie, il est opportun de présenter un amendement. Soit de faire respecter le 100 km/h sur les autoroutes ou tout simplement aller de l’avant avec un projet pilote collé à la réalité des Québécois et des Québécoises», a ajouté André Villeneuve, député de Berthier. Le ministre hier a clairement dit qu’il sait que les policiers tolèrent plus que la limite permise, mais il ne connaît pas cette limite. Il a aussi confirmé que les policiers avaient une tolérance moins grande lorsque la température est plus dangereuse», a-t-il ajouté.

Le député Villeneuve ajoute que dans plusieurs pays européens, la limite de vitesse se situe à 130 km/h, et qu’elle est plus élevée que 100 km/h dans d’autres provinces canadiennes.

Ils croient que la législation doit être adaptée à la réalité.