Le vent joue les trouble-fêtes dans l’Est-du-Québec

De la neige s’abattait sur l’Est-du-Québec, mercredi matin, mais ce sont surtout les vents violents qui jouaient les trouble-fêtes.

Environnement Canada a d’ailleurs émis un avertissement de vent et d’onde de tempête pour l’ensemble de la côte s’étendant de Kamouraska, dans le Bas-Saint-Laurent, jusqu’à Percé, en Gaspésie. Les rafales pourraient atteindre 100 kilomètres à l’heure.

En début d’avant-midi, des rafales de 91 km/h ont été enregistrées à l’aéroport de Mont-Joli.

Tout près de la côte, à la hauteur de Rimouski, les vents violents créaient des vagues impressionnantes, alors que la marée était tout juste montante. Elle devait atteindre son apogée autour de 13h30.

Cette situation pourrait occasionner des débordements côtiers, en raison d’importants vents en provenance du nord-est et de la pression atmosphérique à la baisse. «Cette dépression-là fait monter le niveau des eaux et génère du vent, alors on va avoir 30 cm de plus que la marée prévue, et on va avoir 4 mètres de vagues», a expliqué Denis Lefaivre, chef des prévisions océaniques à l'Institut Maurice-Lamontagne. Il a ajouté qu'il s'agit de la même combinaison qu'en décembre 2010, alors que les grandes marées avaient fait beaucoup de dégâts, mais s'est fait rassurant en déclarant qu'il ne croyait pas que la situation se conclurait de la même façon.

Plusieurs villages en bordure du fleuve se trouvaient tout de même en état de veille, mercredi, et les résidents du secteur étaient invités à surveiller les choses de près. Des employés municipaux sillonnaient d’ailleurs les berges en cours de matinée.

Vers 9h, la visibilité était assez bonne sur les routes, mais en raison de la présence de lames de neige en plusieurs endroits, les automobilistes devaient se montrer prudents.

Tout dépendant des secteurs, quelque 20 à 40 centimètres étaient attendus sur l’Est-du-Québec.

Les écoles ont été fermées de façon préventive dans les municipalités en bordure du fleuve.

Les traverses maritimes vers la Côte-Nord ont été également annulées.