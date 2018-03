Les jeunes plus susceptibles d’avoir une alimentation sans viande

Une récente étude, menée par l'Université Dalhousie, à Halifax, indique que 7,1 % des Canadiens seraient végétariens, et 2,3 % auraient adopté un mode de vie végétalien.

«La moitié des répondants qui se sont décrits comme étant végétariens et végétaliens sont âgés de moins de 35 ans», a déclaré Sylvain Charlebois, professeur et spécialiste en politique alimentaire de l'Université Dalhousie, à l’antenne de Global News, mardi.

«Un chiffre qui pourrait continuer d’augmenter au cours de la prochaine décennie», a-t-il ajouté.

Le sondage, mené sur 1049 Canadiens entre le 6 et le 9 mars, révèle également que les répondants de la Colombie-Britannique et de l’Ontario ont été les plus nombreux à s’identifier comme étant végétariens (plus de 8 %) ou végétaliens, en comparaison avec ceux du Québec, des Prairies ou encore de la région de l’Atlantique.

Aussi, les femmes interrogées étaient 0,6 fois plus enclins au végétarisme ou au végétalisme que les hommes.

Autre résultat, les Canadiens ayant un diplôme universitaire et gagnant un salaire annuel qui dépasse 80 000 $ sont plus susceptibles d’adopter ce mode d’alimentation que les autres consommateurs.

Le sondage estime que 8,1 % des répondants se considérant comme végétariens et 2,7 % se disant végétaliens gagnent moins de 40 000 $ par an, contre 11,8 % et 2 % pour ceux qui gagnent plus de 150 000 $.