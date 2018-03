Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) assure que toutes les ressources sont mobilisées pour retrouver le jeune Ariel Jeffrey Kouakou.

«On ne lésine pas sur les moyens quand il faut retrouver un enfant de 10 ans», a assuré André Durocher en point de presse mercredi après-midi.

M. Durocher a indiqué que les policiers seront mobilisés toute la nuit pour retrouver l’enfant qui n’a plus été vu depuis plus de 50 heures.

«Il n’y a pas d’abandon des recherches. Le poste de commandement va rester présent dans le quartier», a-t-il dit.

«Il n’y aura pas d’arrêt des recherches tant que l’on peut faire progresser l’enquête.»

Le porte-parole du directeur intérimaire de la police de Montréal a indiqué que les gens fonctionnent souvent «par habitude» et que s’ils ont vu quelque chose, cela peut leur revenir n’importe quand.

Il a par ailleurs invité la population du secteur où le jeune garçon pourrait se trouver à vérifier leur cour arrière.

«C’est un jeune garçon de 10 ans. Il a pu monter une clôture et tomber et se blesser et s’évanouir.»