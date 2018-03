Plus d'un Américain sur 4 «constamment» sur internet

Quelque 26% des adultes américains disent être «presque constamment» sur internet, alors qu'ils n'étaient que 21% il y a trois ans, selon une étude publiée mercredi par l'institut indépendant Pew Research Center.

Dans le détail, les 18-29 ans présentent la plus forte proportion d'internautes connectés quasiment en continu, avec 39%, quand seuls 8% des plus de 65 ans disent l'être.

Sur le plan économique, c'est chez les plus diplômés (34% pour les diplômés du supérieur) et les plus hauts salaires (35% pour les individus gagnant au moins 75 000 dollars par an) que la part de ceux qui ne débranchent jamais, ou presque, est la plus importante.

À noter que sur le plan ethnique, la proportion est sensiblement supérieure pour les Noirs (37%) que pour les Blancs (23%) ou les Hispaniques (30%), selon l'enquête réalisée du 3 au 10 janvier.

À l'autre bout du spectre, ils ne sont plus que 11% à se priver totalement d'internet, contre 15% en 2015 et 48% en 2000. Pour les individus qui n'ont pas achevé leurs études secondaires, le taux monte à 35%.