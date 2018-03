Profits annuels en hausse pour Québecor

Québecor a fait davantage de profits en 2017 que l’année précédente, selon son bilan annuel dévoilé mercredi.

Le bénéfice net l’an dernier a grimpé de 175 millions $ (0,73 $ par action de base), passant de 194,7 millions $ (0,80 $ par action de base) en 2016 à 369,7 millions $ (1,53 $ par action de base) en 2017.

Les revenus se sont accrus de 2,6 %, une augmentation de 105,8 millions $ par rapport à 2016, pour s’établir à 4,12 milliards $ en l’an dernier. Vidéotron a notamment fait bondir ses revenus en téléphonie mobile (19,5 %), en accès Internet (5,3 %), pour les services affaires (12,1 %) et pour le service de vidéo sur demande par abonnement du Club illico (26,4 %).

Le président et chef de la direction de Québecor Pierre Karl Péladeau a tenu à souligner la rentabilité du conglomérat québécois qu’il contrôle avec la croissance annuelle de 99,3 millions $ (6,6 %) du bénéfice d'exploitation ajusté.

«Il s'agit en fait de la plus forte progression enregistrée à ce chapitre par la Société au cours des huit dernières années. Tous nos secteurs ont contribué à ce résultat exceptionnel», a-t-il mentionné par communiqué.

«De plus, Québecor a complété en 2017 plusieurs opérations financières fructueuses, dont la vente de licences de spectre sans fil détenues à l'extérieur du Québec, qui a généré des entrées de fonds totalisant 614,2 millions $ et des gains totaux sur disposition d'actifs de 330,9 millions $. La Société a maintenant accès à plus de 2,0 milliards $ en liquidités disponibles, plaçant Québecor en position de force dans un contexte d'affaires très compétitif. Cette excellente situation financière nous permettra de poursuivre nos investissements dans les réseaux sans fil et filaire de Vidéotron, dans la plateforme XFINITY X1 de Comcast Corporation et dans le cadre de notre processus de rachat des actions ordinaires détenues par CDP Capital d'Amérique Investissement dans Québecor Média», a ajouté Pierre Karl Péladeau.

Pour le quatrième trimestre de 2017 divulgué mercredi matin, Québecor a vu ses revenus augmenter de 0,8 % par rapport à la même période en 2016, mais ses profits ont diminué. Son bénéfice net a été de 65,6 millions $ (0,27 $ par action de base) pour le dernier trimestre, soit une baisse de 57,7 millions $ (0,23 $ par action de base) par rapport à celui de 2016 qui s’était terminé avec un surplus de 123,3 millions $ (0,50 $ par action de base).