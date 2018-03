Les nombreux changements au sein du cabinet de Donald Trump sèment l’inquiétude au sein des analystes de «La Joute».

Bernard Drainville y voit une «cohérence dans les choix qu’il a faits» en nommant des gens «qui pensent comme lui.»

«Trump actuellement est en train d’éliminer systématiquement les voix discordantes, affirme-t-il. Il est en train d’installer la pensée unique à la Maison-Blanche, en particulier dans le Bureau ovale autour de lui chez ses plus proches conseillers.»

Des changements qu’il juge «très dangereux».

«Parce que la démocratie, à un moment donné, il faut que tu sois confronté par des personnalités fortes qui osent te dire : "Monsieur le président, vous avez tort et voici pourquoi vous avez tort."»

Régine Laurent a même trouvé une comparaison amusante pour exprimer à quel point le nouveau cabinet de Trump est très conservateur.

« Quand tu regardes ce monde-là, à un moment donné, ça fait peur, souligne-t-elle. Et là je me suis dit que c’est le cabinet où Luc Lavoie aurait l’air d’un anarchiste en gougounes! On rit pu!»

Sa déclaration a aussitôt provoqué l’hilarité générale sur le plateau!

«C’est vrai! enchaîne-t-elle. Tu te dis, ce sont tous des gens qui sont heureux parce que Trump leur permet de respirer le même air que lui. C’est extrêmement dangereux. C’est pour ça que je me dis que finalement, on va voter pour que Luc Lavoie en gougounes aille dans ce cabinet-là!»