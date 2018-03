Un dernier droit où tous les partis risquent gros

Après deux semaines de «travail en circonscription», nos députés reviennent à l’Assemblée nationale cette semaine. C’est le dernier droit de la dernière session parlementaire de la présente législature qui s’enclenche. Ensuite, on ne reverra les députés au Parlement qu’après l’élection du 1er octobre. Ce dernier droit, il servira de rampe de lancement pour l’ensemble des partis politiques, pour le meilleur comme pour le pire...

À quoi s’attendre?

Durant les prochaines semaines, l’intensité sera à son maximum. Les enjeux sont grands. Les libéraux feront tout pour remonter dans les intentions de vote, espérant se faire réélire pour la 5e fois depuis 2003. Le Parti québécois, quant à lui, cherchera d’autres lapins à sortir de son sac pour redevenir compétitif dans le cœur de l’électorat. Pour sa part, la CAQ jouera prudemment en continuant de promettre tout à tout le monde pour maintenir son avance jusqu’à l’élection. Et chez Québec solidaire, ils chercheront des astuces pour se faire voir et entendre et ainsi espérer sortir de la marge. Personne ne se fera de cadeau. On risque d’assister à une surenchère d’attaques et de mots durs. Je me permets d’utiliser une image que j’ai déjà entendue de notre regretté Jean Lapierre: ce sera métal sur métal!

On en a d’ailleurs eu un bel exemple la semaine dernière, directement de la France. Philippe Couillard ne s’est pas fait prier pour rompre une tradition en relations internationales qui veut qu’on laisse la partisanerie au pays quand on est invité à l’étranger en comparant la CAQ aux partis d’extrême droite européens. Il faut dire que notre premier ministre a la fâcheuse tendance à sombrer dans les caniveaux quand on ne pense pas comme lui, particulièrement quand il est question des enjeux identitaires. Mais personne n’a le monopole de la vertu en la matière. Manon Massé a douteusement utilisé la Journée internationale des femmes pour accuser ses adversaires de faire partie d’un «boys club» qui ne comprend rien aux femmes. Prenons fièrement notre place sans frapper sur d’éventuels alliés.

Le bilan législatif de cette session parlementaire préélectorale sera sans doute bien mince, avec comme résultat que bien des projets de loi mourront au feuilleton. Le gouvernement cherchera à éviter les controverses à tout prix. Vous pouvez être assurés qu’un projet de loi comme celui visant à encadrer les chiens dangereux ne figurera pas en tête des priorités des députés. Trop polarisant. Comment dire, l’intérêt partisan avant l’intérêt public?

Il n’y a rien de mal, bien au contraire, à ce que les partis politiques précisent et présentent leurs engagements. C’est bien là la seule façon pour que les électeurs puissent faire un choix éclairé à l’élection. Ce qui me fatigue, par contre, c’est la propension à vouloir faire plaisir à tout le monde en leur promettant à peu près n’importe quoi. C’est une des dérives du clientélisme en politique. On veut gagner de nouveaux adeptes et conserver ses appuis. Au diable le bien commun! Il y a toujours certains endroits plus favorisés que d’autres à ce jeu. À Québec, par exemple, libéraux et caquistes se font une chaude lutte pour avoir le vote des climatosceptiques et des jamais-sans-ma-voiture. On se bataille fort pour être celui qui élargira le plus d’autoroutes possibles et qui construira le plus rapidement un troisième lien, à on ne sait pas trop combien de milliards, entre la Rive-Sud et Québec. Dans ce débat un peu fou, certains ont même installé l’idée que les transports en commun et collectifs sont une engeance dont il faut se débarrasser.

La dernière carte du PLQ

Bientôt, le ministre des Finances nous présentera son budget électoral. C’est la dernière flèche du carquois libéral. Après un remaniement manqué et sans effet ainsi qu’une pluie d’annonces électorales, le budget c’est la dernière grosse carte dont dispose Philippe Couillard pour marquer le coup avant l’élection. On essaiera de faire oublier les années d’austérité. Je pense que, peu importe le nombre de bonbons qu’il contiendra, ce budget ne rendra pas amnésiques les milliers de travailleuses et travailleurs de l’éducation et de la santé qui ont subi compression sur compression. Il ne réussira pas à faire oublier aux milliers de parents les augmentations plus que salées de leurs factures de frais de garde. Et ce ne sera certainement pas suffisant pour effacer de la mémoire collective l’obscène et indécente entente avec les médecins spécialistes.

Tous les partis risquent gros dans les prochains mois. La pertinence et la survie de certains seront mises dans la balance au cours des prochains mois. Plusieurs députés joueront leur avenir politique. Toutes les tactiques, toutes les promesses et tous les coups seront permis.

Pour les mordus, cela risque d’être enlevant. Pour les cyniques, cela risque d’être déprimant. Mais chose certaine, ça ne sera pas ennuyant.